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1 buçuk saat ulaşıma kapandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yolda makas atan tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
1 buçuk saat ulaşıma kapandı

Hüseyin Karaca (57) idaresindeki 27 FT 818 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Alacahöyük Kavşağı'nda makas attı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Tırın kasasının vinçle çekilmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı. »AA

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1 Buçuk Saat Ulaşıma Kapandı
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