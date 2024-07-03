2024 yılına ait alkol ve sigara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranları açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenen ÖTV zammı, yüzde 19,49 oranında arttı. Bu artış, bira, rakı, şarap, viski, votka ve sigara gibi ürünlerin fiyatlarına doğrudan yansıdı.

TÜİK'in 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni yüzde 19,49 olarak duyurmasının ardından, akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında aynı oranda artış yaşandı. Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi miktarı da Yİ-ÜFE oranında yükseltildi. Örneğin, yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV, 478,13 liradan 571,37 liraya çıkarıldı.

PEKİ, ÖTV ZAMMI SONRASINDA SİGARA VE ALKOL FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE DETAYLAR...

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının ise 116,50 TL'den 142,21 TL'ye yükseldiğini belirtti. Böylece toplam vergi tutarı 451,22 TL'den 542,17 TL'ye çıktı. Dr. Bingöl'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 70'lik rakının fiyatı 853 TL'ye yükseldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da bu hesaplamayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" ifadelerini kullandı.SİGARA FİYATLARI 2024