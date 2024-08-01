Türk sinemasının önemli isimlerinden ve Yeşilçam döneminin usta yönetmenlerinden Günay Kosova, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Kosova, 1700'den fazla filmde imzası bulunarak Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kosova, dün akşam Kayışdağı Darülaceze'de hayata gözlerini yumdu. Bugün Sultanbeyli'de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÜNAY KOSOVA KİMDİR?

22 Haziran 1942'de Amasya'da dünyaya gelen Günay Kosova, sanat hayatına set işçisi olarak başladı. Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak sinemanın her aşamasında görev aldı. 1970'lerde çektiği seks komedileri ile tanınan Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle hafızalarda yer etti.

Kosova'nın sinemaya olan ilgisi çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Mahallesindeki üzüm sandığına kurduğu sinema makinesi düzeniyle çocuklara film gösterimleri yaptı. Bilet olarak eski sigara paketleri ve gazoz kapaklarını kullandı.

HAYATININ SON YILLARI VE ACİ KAYBI

Kosova, hayatının son dönemlerinde büyük bir trajedi yaşadı. Eşi Hülya Koçak'ın vefatının ardından annesini ve köpeğini kaybeden Kosova, büyük bir travma yaşadı. Bu kayıplarının ardından yalnızlık çekmeye başlayan Kosova, Sanatçı Yaşam Evi'ne yerleşti.

Sanat hayatının 55. yılına giren Kosova, Yeşilçam'da "Soyan yönetmen" olarak anıldığını belirtmişti. Filmlerinde seks unsurlarına yer verdiğini ancak kendisinin hayatında bu unsurları yaşamadığını ifade etmişti. "Kadını çıplak gördüm ama banyoda, yatakta estetik bir şekilde gördüm, sokakta değil. Dekordu seks, esas komediydi benimkiler" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

FİLMOGRAFİ VE MİRASI

Günay Kosova'nın zengin filmografisi, Türk sinemasının farklı dönemlerinde önemli izler bıraktı. Yönetmen olarak "Sen Başkasın", "Kan Kırmızı Süt Beyaz", "Gurbet Yastığı", "Çarli'nin Kelekleri" ve "Tam İsabet" gibi önemli filmleri yönetti. Yapımcı olarak "Tetikçi", "Issızlığın Ortasında", "Dönme Dolap" ve "Gecelerin Ötesi" projelerinde yer aldı. Ayrıca senarist olarak da birçok filme katkıda bulundu.

Metin Erksan'ın "esas sinemacı" olarak nitelendirdiği Kosova, sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Üniversitelerde ders veren birçok ismin asistanı olan Kosova, "O okuduğunuz okullardaki hocalarınız benim asistanlarımdı" diyerek sinema yolculuğunun önemine vurgu yaptı.

Günay Kosova, sanata olan tutkusuyla ve Yeşilçam'a kattığı değerlerle daima hatırlanacak. Onun mirası, sinema dünyasında yaşamaya devam edecek.