Eylül ayında altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton olarak gerçekleşti. Gümüş ithalatı yıllık bazda 2,5 kattan fazla arttı.

Geçmiş Dönemlerde ki Durumlar Nasıl?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında altın ithalatı 9,46 ton, gümüş ithalatı 116,59 ton oldu. Altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarken, gümüş ithalatında 2,5 kattan fazla artış görüldü. Altın ithalatı bir önceki ay 6,5 ton, gümüş ithalatı 62,13 ton seviyesindeydi.

Gümüş İthalatı Patladı

2024 yılı eylül ayında altın ithalatı 8,22 ton, gümüş ithalatı ise 44,25 ton seviyesinde gerçekleşmişti. 9 ayda ne kadar altın ve gümüş ithal edildi? Ocak-eylül döneminde ise altın ithalatı 88,06 ton olarak açıklandı. 2024 aynı döneminde rakam 125,7 tondu. Aynı dönemde gümüş ithalatı ise 480,9 ton gerçekleşti. Rakam geçen yılın aynı döneminde 406 ton düzeyindeydi.

Altın ve Gümüş Fiyatları Nasıl Etkilendi?

Gümüş fiyatları son aylarda büyük bir artış yaşadı. Yükseliş trendine 2024'te başlayan gümüşün onsu Nisan 2025'te 36 dolar oldu, 16 Ekim'de ise 54 doları görerek yatırımcısına altı ayda %50 kazandırdı. 21 Ekim itibarıyla ons gümüş 50 dolar, gram gümüş ise 67 TL seviyesine ulaştı. Harem altın verilerine göre 22 Ekim altın ve gümüş fiyatları şu şekilde oldu:

HAS ALTIN: Alış: 5.867,50 Satış: 5.902,68

ONS: Alış: 4.049,0 Satış: 4.049,9

22 AYAR: Alış: 5.337,43 Satış: 5.587,55

GRAM ALTIN: Alış: 5.838,16 Satış: 5.920,39

ALTIN GÜMÜŞ: Alış: 83,16 Satış: 89,32

YENİ ÇEYREK: Alış: 9.564 Satış: 9.656

ESKİ ÇEYREK: Alış: 9.494 Satış: 9.597

YENİ YARIM: Alış: 19.128 Satış: 19.312