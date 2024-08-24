MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Vatandaşlara, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

MGM'nin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Eskişehir hariç), Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevresi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu ve Sivas'ın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YOZGAT'TA BUGÜN HAVA (24.08.2024)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek % 86

Nem en düşük % 46

Yozgat'ta bugün havanın GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI olması bekleniyor.

RÜZGAR VE SICAKLIK DURUMU

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında ise 40-60 km/sa hızla kuvvetli kuzeyli rüzgarlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.