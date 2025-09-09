Nerede Doğdu? Mesleğine Dair Bilgiler

Gülten Akın 1933 yılında Yozgat'ta doğdu. Ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 'nde tamamladı. 1956'da sosyalist kaymakam Yaşar Cankoçak'la evlendi. 5 çocuk büyüttü. 1958-1972 arasında eşinin görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde yaşadı. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı. 1972'de Ankara'ya yerleşerek Türk Dil Kurumu Derleme ve Tarama Kolu'nda dil uzmanı olarak çalıştı.

Akın: Şiirlerinde Toplumsal Sorunlara Değindi

İlk şiiri 1951'de yayımlandı. Başlarda şiirlerinin konusu doğa, aşk, ayrılık, özlem iken, daha sonraları ise toplumsal sorunlar ağır bastı. 1980 öncesinde halkın yaşadıkları, onun da hayatına ve şiirine yansıdı. Daha sonraki şiirlerinde toplumsal sorunlara yöneldi. Gezip gördüğü yerlerden aldığı esinle zenginleşen ve coşkulu bir insan sevgisiyle yoğrulan şiiri, toplumsal sorunları, yaşam-halk ilişkisini öne çıkardı.

“Yaşayan En Büyük Türk Şair”

Şiirleri pek çok dile çevrildi ve kırktan fazla şiiri bestelendi. Örneğin Sezen Aksu'nun 1993 tarihli albümüne adını veren 'Deli Kızın Türküsü', Edip Akbayram'ın Özgürlük ve Grup Yorum'un Sıyrılıp Gelen albümlerinde yer alan 'Büyü' bestelenmiş şiirlerindendir. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünün ardından 50 kişilik jüri tarafından 'Yaşayan En Büyük Türk Şairi' seçildi. 4 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da vefat etti.