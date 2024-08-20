Gülseren Ceylan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Gülseren Ceylan kimdir? İşte detaylar…

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil ve 40 yaş genç sevgilisi Gülseren Ceylan, magazin dünyasında büyük yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. Çift, katıldıkları popüler YouTube programında ilişkileri ve gelecek planları hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

İMAM NİKAHI İLE EVLENDİLER: MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN’IN EVLİLİK DETAYLARI

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 27 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan, modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Programda çift, ilişkilerine dair samimi ve dikkat çekici açıklamalar yaptı. Erbil, Gülseren Ceylan ile imam nikahı ile evlendiklerini duyurdu. “Zaten evli gibiyiz, her şey çok güzel gidiyor. Gülseren nikah olsun istedi, ben de kabul ettim. Ailesiyle tanışmadım çünkü bizim ilişkimiz başladığında onlar konuşmamaya başladı, biz evlensek bile barışmazlar,” şeklinde konuştu.

“EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE İMZA ATARIM”

Gülseren Ceylan, Erbil ile gelecekte çocuk sahibi olmayı düşündüğünü belirtti. Ceylan, “İleride Mehmet Ali Erbil’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım. Kaç yaşında olduğu veya eski ilişkilerinde neler yaşadığı benim için önemli değil. Düşünmeden imza atarım,” ifadelerini kullandı.

PROGRAMDA ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Çiftin konuk olduğu program, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın samimi açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve magazin gündeminde sıkça konuşulacak gibi görünüyor.