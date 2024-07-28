Gülşah Soydan, Yeşilçam döneminin en ünlü çocuk oyuncularından biri olarak tanınır. 1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan, Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan’ın kızıdır. "Güllüşah", "Küçük Anne" ve "Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncası" gibi lakaplarla anılan Gülşah Soydan, dönemin hafızalara kazınmış çocuk oyuncularından biridir.

EVLİLİK VE KARİYER

Henüz 18 yaşındayken otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlenen Gülşah Soydan, evlilik sonrası Alkoçlar soyadını aldı. Sinema kariyerini noktalayan Soydan, 18 yaşında otel sahibesi olarak iş hayatına atıldı. Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar’ın evliliğinden Neslişah ve Aslışah adında iki kız çocukları dünyaya geldi.

AİLE HAYATI VE SOSYETE YAŞAMI

Gülşah Soydan Alkoçlar, mesleği gereği hayatını yolculuklarla geçirdi ve sosyetenin önemli turizmcilerinden biri haline geldi. Büyük kızı Neslişah Alkoçlar, annesi gibi genç yaşta evlendi ancak bu evlilik kısa sürede sona erdi.

2015 yılında göğüs kanseri teşhisi konan Gülşah Soydan Alkoçlar, kemoterapi tedavisi gördü ve aynı yılın Haziran ayında sağlığına kavuştuğunu açıkladı. 2014 yılında ise kızı Aslışah Alkoçlar, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evlendi ve çiftin 2016 yılında bir çocukları oldu. Gülşah Soydan Alkoçlar, 45 yaşında anneanne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk oyuncularından biri olarak Türk sinemasında iz bıraktı. Hem sinema hem de turizm alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren Soydan, ailesi ve kariyeri ile hafızalarda yer edinmiştir.