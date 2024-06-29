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GÜLŞAH İNCE KİMDİR?

28 Mayıs 1986'da Ankara'da doğan ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Gülşah İnce, Doğan Haber Ajansı'nda muhabirlik yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra FOX Haber ekibine katılan İnce, 2008 yılında FOX TV bünyesinde çalışmaya başladı.

Boş zamanlarını genellikle çocuğu ile ilgilenerek geçiren başarılı muhabir, ayrıca resim çekmeyi çok sevmektedir. Düzenli olarak spor da yapan isim, doğada gezmekten de büyük keyif almaktadır.

GÜLŞAH İNCE EVLİ Mİ?

Gülşah İnce, 2012 yılında FOX TV’de haber sunuculuğu yapan Burak Birsen ile evlendi. Çiftin Beren adında bir kızı vardır. Bir süre sonra evliliklerini bitirmişlerdir.

GÜLŞAH İNCE BOYU, KİLOSU KAÇ?

Gülşah İnce 1.74 boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığındadır.

GÜLŞAH İNCE, OĞUZ DEMİR İLE EVLENDİ

Now Haber muhabiri Gülşah İnce ile ekonomist Oğuz Demir, evlendi. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı, CHP lideri Özgür Özel de nikah şahidi oldu.

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ile Now Haber muhabiri Gülşah İnce evlendi. Nikah törenine medya ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ihlamur Kasrı'nda gerçekleşen nikah töreninde Gülşah İnce ve Oğuz Demir'in nikah şahitliklerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, NOW TV Genel Müdürü Cenk Soner, akademisyen Ertan Aksoy ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı.

Çiftin nikahını ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.