Gülşah İnce Kimdir?

1986 yılında Ankara’da doğan Gülşah İnce, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine adım attı. Doğan Haber Ajansı’nda muhabir olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında FOX TV’ye katıldı. Burada başarılı bir haber muhabiri olarak kendini gösterdi.

Gülşah İnce'nin Özel Hayatı: Kiminle Evlendi?

Gülşah İnce, 2012 yılında FOX TV’nin yaz dönemi ana haber sunuculuğunu üstlenen Burak Birsen ile evlendi. Çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Ancak çift, ilerleyen yıllarda boşandı.

Gülşah İnce, daha sonra ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ile evlendi. Çiftin nikah töreni, İstanbul'da Ihlamur Kasrı'nda gerçekleşti. Törene medya ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Nikah şahitliklerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, NOW TV Genel Müdürü Cenk Soner, akademisyen Ertan Aksoy ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı. Nikahı ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

İmamoğlu Davasında Tanıklık Yaptı

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada Gülşah İnce tanık olarak dinlendi. Duruşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu hakkındaki sözlerini sorduklarını ve İmamoğlu’nun bu sözlere yanıt verdiğini belirtti. İnce, haberin başka televizyon kanalları tarafından da yayımlandığını ve görüntülerin açık şekilde ortada olduğunu ifade etti.

Mahkeme hakimi, İmamoğlu'nun sözlerinin doğrudan Süleyman Soylu’ya yönelik olduğunu belirterek, tartışmaya yer olmadığını söyledi. Avukat Gökhan Günaydın ise bu sözlerin kayda geçmesini talep etti.