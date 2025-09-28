Annesinin vefatının ardından kamuoyunda öne çıkan isim oldu.

Tuğberk Yavuz Kimdir?

Tuğberk Yavuz, şarkıcı Güllü'nün ilk eşi olan müzik prodüktörü Gürol Gülter'den dünyaya geldi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz hakkında basına yalnızca aile içi bilgiler ve sosyal medya üzerinden paylaştığı duyurular yansıdı.

Tuğberk Yavuz, annesi Güllü’nün vefatını kamuoyuna duyuran isim oldu ve cenaze süreciyle ilgili bilgilendirmeleri sosyal medya aracılığıyla yaptı.

Doğum yılı, yaşı, eğitim geçmişi, mesleği veya güncel işleri hakkında basında ayrıntılı bilgi yer almamaktadır.