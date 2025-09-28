Güllü'nün ölümünden ardından Türkiye gündemini sarsan sanatçının kızı Tuyan Ülkem merak konusu oldu.

Annesiyle Olan İlişkisi

Güllü’nün zorlu dönemlerinde en büyük destekçilerinden biri olan Tuyan Ülkem, annesinin hem sanat hem özel hayatında gizli bir güç olarak öne çıkıyor.

Tuyan Ülkem'in özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında annesiyle yakın bir ilişkisi olduğu ve zaman zaman annesine sahne arkasında destek verdiği biliniyor.

Annesine olan fiziksel benzerliği, sosyal medyada paylaşılan nadir fotoğraflarda dikkat çekiyor.

Tuyan Ülkem kimdir?

Tuyan Ülkem, 1998 yılında dünyaya geldi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü ve müzik yapımcısı Gürol Gülter’in kızı.

Ünlü bir anne ve sektör içinden bir babanın çocuğu olmasına rağmen, yaşamını medyadan ve magazinden uzak sürdürmeyi tercih etti.