1990’lı yılların arabesk fantezi müzik sahnesinde adını duyuran Güllü’nün ölüm haberinin ardından hayatına dair merak edilenler araştırılıyor

Gürol Gülter Kimdir?

Gürol Gülter, 1990’lı yılların arabesk müzik sahnesinde yapımcı ve prodüktör kimliğiyle tanınıyordu. O dönemde Güllü dahil birçok sanatçının albümünde katkısı oldu. Evlilik sonrası medyadan uzaklaşan Gülter'in İstanbul'da gözlerden uzak bir hayat sürdüğü biliniyor.

Gürol Gülter Ne Zaman Boşandı

Güllü ve Gürol Gülter, 1996 yılında evlendiler. Evlilikleri boyunca aile içi anlaşmazlıklar ve sorunlar nedeniyle 2002 yılında resmen boşandılar. Boşanma dönemi magazin basınında yer alırken Güllü, boşanmanın ardından sahnelere geri dönerek müzik kariyerine odaklandı.

Kaç Çocukları Var

Çiftin 1996-2002 yılları arasında süren evliliklerinden 1998 yılında Tuyan Ülkem ve 2000 yılında Tuğberk Yağız doğdu.