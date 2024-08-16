Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Peki, Gülistan Kılıç Koçyiğit kimdir? Gülistan Kılıç Koçyiğit’in hayatı...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Muş bölgesinden 1. sıradan milletvekili seçilmiştir. 1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Koçyiğit, ilk olarak 1998 yılında Dersim'de hemşire olarak görev yapmaya başlamıştır. Eğitim hayatında Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi Veterinerlik ve Laboratuvar, Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümlerini tamamlamıştır.

Koçyiğit, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almış ve toplumsal sorunlara duyarlılığı ile tanınmıştır. Evli ve iki çocuk annesi olan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'teki çalışmaları ve sivil toplumdaki deneyimleriyle dikkat çekmektedir.