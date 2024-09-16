Doku'nun ailesi, arkadaşları ve kadın örgütleri, yıllardır çeşitli eylemler düzenleyerek “Gülistan Doku nerede?” sorusunun cevabını arıyor. Ancak dört yıl geçmesine rağmen bu soruya hâlâ yanıt bulunabilmiş değil.

Gülistan Doku’nun Kayboluş Süreci

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020 tarihinde kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan ayrıldı. Ancak ertesi gün yurda dönmedi. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı ve ailesine haber verildi. Aile, 6 Ocak 2020’de resmi olarak kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, Doku'nun telefon sinyallerini ve şehirdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek arama çalışmalarına başladı.

Eski Erkek Arkadaş Zaynal Abakarov Şüpheli Olarak Gündemde

Doku’nun kaybolmadan önce eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile tartıştığı iddiaları üzerine Abakarov hakkında soruşturma başlatıldı. Gülistan’ın kaybolduğu dönemde Abakarov’un Doku'ya zor kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Ancak bu durum, Abakarov’un tutuklanması için yeterli görülmedi ve tutuklama talepleri reddedildi.

Arama Çalışmaları ve İntihar İddiaları

Gülistan’ın kaybolduğu bölge olan Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde yoğun arama çalışmaları gerçekleştirildi. Medyada Gülistan’ın intihar etmiş olabileceği iddiaları öne sürülse de, Doku ailesi bu iddiaları kabul etmedi. Arama çalışmaları defalarca durdurulup yeniden başlatılsa da, herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Ailenin Mücadelesi ve Siyasi Tepkiler

Gülistan Doku'nun kayboluşunun ardından ailesi, çeşitli oturma eylemleri ve protestolar düzenleyerek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı. Aile, birçok siyasi parti temsilcisiyle görüştü ve araştırma komisyonu kurulması için taleplerini iletti. Ancak HDP'nin bu yöndeki önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Soruşturmanın Genişletilmesi ve Yeni İddialar

Soruşturma sürecinde, Abakarov’un üvey babası Engin Yücer’in soruşturmayı etkileyen sosyal medya paylaşımları ve Doku ailesine yönelik hakaretleri gündeme geldi. Bu paylaşımlar nedeniyle Yücer hakkında soruşturma başlatıldı ve polislikten ihraç edildi. Gülistan’ın en son görüldüğü bölgeyi kapsayan güvenlik kamerası görüntüleri de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilerek iyileştirme çalışmaları yapıldı ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Dört Yıldır Yanıtsız Kalan Soru

Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, “Gülistan Doku nerede?” sorusu hâlâ yanıtsız. Ailesi, arkadaşları ve kadın örgütleri, Doku’nun akıbetini öğrenmek için mücadelelerine devam ediyor.