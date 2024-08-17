Gülinay Selçuk, son yılların en dikkat çeken haber spikerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Televizyon dünyasında uzun süreli başarısı ve dikkat çekici sunumlarıyla tanınan Selçuk, şu anda Sözcü TV'de haber bülteni sunuculuğu yapıyor. Ancak, Gülinay Selçuk hakkında merak edilen birçok detay var. İşte Gülinay Selçuk'un hayatına dair bilmeniz gerekenler:

Ankara Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olan Gülinay Selçuk, akademik çalışmalarına bu alanda devam etti. Ancak, kariyerine medya dünyasında adım attı. İlk olarak Olay TV'de sunuculuk yaparak televizyon kariyerine başlayan Selçuk, ardından Olay Gazetesi'nde editörlük görevini üstlendi.

Eğitim alanındaki yetkinliğini de gözler önüne seren Selçuk, Bursa'da bir eğitim kurumunda biyoloji öğretmenliği yaptı. Uluslararası düzeyde de tanınan Selçuk, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle ABD'ye giderek çeşitli programlara katıldı.