Gülfem Saydan Sanver’in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gülfem Saydan Sanver kimdir? Detaylar haberimizde….

GÜLFEM SAYDAN SANVER KİMDİR?

Lise eğitimini Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde tamamlayan Sanver, Marmara Üniversitesi'nden Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında mezun oldu.

Akademik kariyerine Sorbonne Üniversitesi'nde devam ederek Siyasal İletişim üzerine yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamladı.

Türkiye'deki siyasi partilerin seçim stratejileri üzerine yaptığı çalışmalar, Avrupa'da yayımlanan ilk kitap olan "Siyasal İletişim" ile tanındı.

Ayrıca sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkilerini konu alan "Yorumlayan Topluluklar" adlı ikinci kitabı da Fransa'da yayımlandı.

Gülfem Saydan Sanver, Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği'nin verdiği Pollie Ödülü ve Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin Polaris Ödülü sahibidir.

Ayrıca ComPol dergisi tarafından Dünyanın En Başarılı 100 Stratejisti arasında gösterilmiştir.

Şu anda Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Sanver, çeşitli medya kanallarında Türkiye'deki siyaset ve seçim gündemi konularında analist olarak yer almaktadır.