Hicri 1445 yılının herkes için hayırlı olmasını dileyen İl Müftüsü Ali Gülden, “Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti, tarihte Müslümanlar için bir milat ve dönüm noktası olmuştur” dedi.

Hicretle birlikte Müslümanlar hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Gülden, “Hicret vasıtasıyla İslâm, diğer toplumlara ulaşmış ve onları hak ve hakikate ulaştırmıştır. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun seçkin arkadaşlarının tevhid inancını daha iyi ortamda tebliği için yurtlarını terk etmeyi göze alarak hicret etmelerinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesile ile hicri 1445’inci yılın iyiliklerin fethine kötülüklerin def’ine vesile olmasını diler; Hicri 1445’inci yılınızı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Gülden, açıklamasını şu şekilde tamamladı; "Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiş ve insanlık cahiliye karanlığından kurtulmuştur. Yeni Hicri Yıl’ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum." Haber Merkezi