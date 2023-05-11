Bu kapsamda "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ali Gülden, Engelli Koordinatörü Hacı Mehmet Taşçı ve Şube Müdürü Yusuf Özel İle birlikte Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Handan Çalkar ile görüşen Müftü Gülden, Rehabilitasyon merkezindeki engelliler ile bir araya gelerek "10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutlayıp bir süre sohbet ederek kitap hediye etti.

Ziyaretin ardından Müftü Gülden engelli bir ailenin evine misafir olarak "10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutladı. Alpaslan Demir