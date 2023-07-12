İl Müftüsü Ali Gülden tamamlanmak üzere olan Hac, yeni başlayacak olan umre sezonu ve Yaz Kur'an kurslarında ki son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

Herhangi bir yerde bu yaz mevsimini güzel bir şekilde değerlendirme fırsatı bulup bulamamış velilere seslenen Müftü Gülden, velilerin yavrularını mahallelerindeki camilere, Kur’an kurslarına yönlendirmelerini istedi.

“BİN 57 UMRECİ GÖNDERİLDİ”

Yeni başlayacak olan umre sezonu hakkında konuşarak açıklamasına başlayan Müftü Gülden, “Bu dönem yeni başladı. Bir umre sezonunu hac öncesi tamamladık. Hac öncesine kadar yani Şevval umresi ile beraber bizim umre sezonumuz tamamlandı. Bizim her yıl umre ibadeti noktasında yedi günden başlayarak ramazan umresi de dâhil olmak üzere 35 güne kadar birbirinden farklılık arz eden umre turlarımız var. 520, 24, 30, 35, 711, 12, 10 gibi farklılık arz eden kalemler var Bunların içine tabi tur şeklinde de farklılıklar var umre turlarımızın. Otelden başlıyor en üst seviyedeki otel umre turlarından başlıyor, onun altında yürüme mesafesi, onun altında servisle. Servisle kendi içerisinde farklı çeşitler içerisinde çeşitleniyor. Öğrenci turları var, öğretmen öğrenci turları var, üniversite öğrenci turları var ara tatil turları var. Ramazan ayı umresi ve şevval umresi var bu bahsettiğimiz çeşitlilik arasında yayılan bir durumu ifade ediyor. Geçen yıl itibari ile biz Yozgat’ımızdan sadece başkanlık olarak başkan olarak Bin 57 umreci göndermiş olduk. Bunlardan 167 tanesini Bilal Şahin Beyefendi bizim hafız öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerinden, diğer kendisinin göndermeyi uygun gördüğü kitlelerden oluşan 167 gibi bir rakamdaki umreci bizim müftülüğümüz kanalıyla umre yapmak üzere ağırlıklı öğrenci olan kitleyi de umre yapma imkânı buldu. Yeri gelmişken kendisine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de aynı katkılarınız inşallah aynıyla devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

YOZGAT’TAN 715 KİŞİ HACCA GÖNDERİLDİ

Tamamlanmak üzere olan Hac ile ilgilide bilgilendirmede bulunan Gülden, “Güzel Hac dönemi geçirdik. Hac dönemi de tamamlanmak üzere. İnşallah 24’ü itibarıyla bizim ilimizde dönüşler tamamlanmış olacak. Bu sene genel anlamda geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde daha yüksek sayıda biz hacı gönderme imkânı yakaladık. İl genelinde acente ve diyanet olmak üzere toplam 715 hacı ilimizden gitti. Hac ibadetinde Suudi Arabistan’ın ülkelere uyguladığı binde 1’lik kota var. O da 83 milyona tekabül ediyor. Nüfus açısından bakarsanız bizim normalde 300-350 gibi bir rakam olması lazım. Ama bu sene biz sahada bu işi diğer arkadaşlarımızın da iyi çalışmalarıyla beraber gelen ek kontenjanlarla birlikte ilimizde 715 gibi yüksek bir rakama ulaştık. Bu sene 460 başkanlık olarak biz gönderdik. Kalan 255’lik kısmı acenteler kanalıyla göndermiş olduk. Hacca giden kafilelerimiz gelmeye başladı. İfade ettiğimiz gibi şu anda Hacda olan bir kafilemiz kaldı. Bizim onun dönüşü ile beraber bu süreç 24’ü gibi dönüşler gerçekleşmiş olacak. 24’ünde kafilemizde döndüğünde ilimizdeki hac süreci de tamamlanmış olacak. Tabi bir taraftan da bizim başkanlığımız akabinde yeni bir Umre sezonu da başlayacak olması hasabiyle bilgilendirme genelgesini gönderdi. O genelgeden de anlaşıldığı üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı çeşitlilik içeresinde işte en düşü 5 bin riyal diyeceğiniz oranda bir umre turları önümüze çıkmış oldu. Bu çeşitlilik içerisinde biraz önce söylediğimiz takvim içerisinde çeşitlilik içerisinde yeni dönem üyelerimiz başlayacak. Ben bu çerçevede gerek hac anlamında gerekse umre anlamında sahada hizmet üreten masa başında çalışan arkadaşlarımıza sizler kanalıyla teşekkür ediyorum. Müftülüğümüzü Diyanet işleri Başkanlığımızı tercih eden hacılarımıza başta onlar olmak üzere bu ibadete bu anlamda rağbet eden, bu ibadeti yapma fırsatı bulan bütün kardeşlerimizin de ibadetlerini makbul olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

19 BİN 166 ÖĞRENCİ KUR’AN ÖĞRENİYOR

Geçen sene eğitim döneminde Yozgat genelinde Yaz Kuran Kurslarına giden öğrenci sayısının 21 bin 600’ler civarında olduğunu belirten Gülden, şimdiden bu sayıya yaklaştıklarını aktardı. Gülden konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Eğitim dönemi tamamlandı. Artık yaz kuran kurslarımız başladı. Geçen hafta itibari ile haftanın başı itibariyle eğitim süreci başladı. Bir haftayı geçtik, şu anda ikinci haftaya başlamış olduk. Bu ikinci hafta itibarıyla bizim elimize ulaşan ilimiz genelinde şu anda 19 bin 166 öğrenci kayda geçmiş oldu. Bunların içesinde 4 bin 395’i sadece il ve köylerimiz içerisinde kayıtlı öğrencilerimizden oluşuyor. Biz neredeyse geçen yılın nihai anlamda ki hedefine doğru yaklaşmış durumdayız. Geçen yıl bu veriler bu eğitim sürecinin tamamlandığı takvimde 21 bin 600’ler civarındaydı. Şu anda 19 bini bulduk. Bu haftanın sonu itibarıyla bu rakamı geçeriz diye düşünüyoruz. Geçen yılın aynı dönemindeki elimizdeki verilerle mukayese edildiğinde bu anlamda vatandaşımızın da yaz Kur’an kursları rağbetinin yüksek olduğunu gördük. Sizler kanalıyla tekraren 4 yaşından başlayıp 20 yaşına kadar ki yavrularımızın bir çeşitlilik içerisinde eğitime tabi tutuldu içinde eğlencenin olduğu içinde gezinin olduğu içinde değişik faaliyetlerin sosyal faaliyetlerin olduğu, işte Spor il müdürlüğü kanalıyla onların havuzlarının diğer imkânlarının da kullanıldığı bir yaz sürecini geçiriyoruz. Bizim 4-6 yaş diye tabir ettiğimiz Kur’an kurslarımızda o yaştaki yavrularımızın yaz eğitimleri daha Yukarı ki yaşlardaki anılarımızın yavrularımızın eğitimleri de başta camilerimiz olmak üzere, yine Kur’an kursu ortamlarımızda aynıyla devam ediyor. Daha önce duyurusunu yapıp yine sizin de haberlerinizi de yer aldığı üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdumuzda bu sene yatılı bir eğitim başlattık. 4 +4 hafta olmak üzere 8 haftalık bir eğitim. O çağrımıza da 40 kadar elimizden veliyi yöneldi, yavrularını gönderdiler. Şu anda Türk Diyanet Vakfı Kız yurdumuzda da 10 ile 18 yaş arasında ki yavrularımızı biz oraya yatılı olarak aldık. Hafta sonu isteyenler ailelerinin yanına gidiyorlar. Ama hafta içi tam bir paket programı uyguluyoruz. Görevlilerimiz içerisinde bu yaş grubuna en kaliteli eğitimi verebilecekleri seçtik. Bu arkadaşlarımız orada bir kısmı onlarla beraber orada yatıyorlar. Özellikle bekar olan yani kendisini eve bağlama durumunda olmayan görevlerimizi arasından da bir öğretici kadro tespit ettik. Orada onlarla beraber zaman geçiyor. Hatta bugün itibarıyla şöyle bir Çekerek ilçemizdeki o mesire alanlarını görsünler gelsinler için bir servis ayarladık onlar bugün ilçelerimizi bu anlamda bir sonraki takvimde bir başka ilçemizde görmek suretiyle hem yavrularımızı bir taraftan eğitim aslında bir taraftan da birimizi tanısınlar, gezilmesi görülmesi gereken yerlerden de haberdar olsunlar istiyoruz. Çünkü yaz eğitimi eğitim içeriği öncelik olmak kaydıyla bir taraftan da dinlendirici, bir taraftan da bilgilendirici bir taraftan da birbirleriyle farklı öğrencilerin gelip geçici bir zaman diliminde kaynaşmalarını sağlayan, birbirlerini tanımaları yeni arkadaşlıklar edinme fırsatını sunan bir eğitim süreci. Aynı güzellikler bugün bugünün teknolojisi ile bugünün imkânlarıyla tekraren yapılıyor. Ben yine sizler kanalıyla çocukları evde henüz herhangi bir yere kayıt olmamış, herhangi bir yerde bu yaz mevsimini güzel bir şekilde değerlendirme fırsatı bulup bulamamış velilerimiz varsa onların yavrularını mahallelerindeki camilere, Kur’an kurslarına yönlendirmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü bu ebeveyn olarak her birimizin sorumluluğu. Çocukların ebeveyn üzerinde hakları var. Bu haklar içerisinde doğduğunda isim vermekten başlıyor ilerleyen süreçte eğitimini, terbiyesini inandığı değerleri, milli değerlerini öğretmen noktasındaki sorumla doğru ilerliyor. Bu sorumluluğun ifasında biz imkânlarımızı sunduk. Velilerimize çocuklarını yönlendirme noktasında katkılarını bekliyoruz. İyi bir yaz eğitim döneminin geçmesini Rabbimizden niyaz ediyor, sağlık sıhhat huzur içerisinde yeni buluşmaları bizlere ihsan etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum teşekkür ediyorum.” Alpaslan Demir/Melike Aslı Arslan