16 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanık E.A., mahkemede “Gözüm karardı” diyerek kendini savundu. Mahkeme başkanının, “Sen kasap değilsin, berbersin” sorusuna ise yine aynı yanıtladı.

Edirne’de lise bahçesinde gerçekleşen vahşi cinayetin detayları, mahkeme salonunda belirlendi.

5 Nisan 2025’te Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 16 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki E.A.’nın yargılandığı davada, sanığın ifadeleri kan dondurdu.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığa cinayeti nasıl işlediği soruldu. Mahkeme başkanının “30 bıçak darbesini kaç dakikada vurdun?” sorusuna E.A., “30 saniye sürdü” cevabını verdi. Başkanın tekrar “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” diye sorması üzerine sanık, “Gözüm karardı, hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

Öldürülen Gülden’in avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı bu defa, “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini, sen kasap değilsin berbersin” ifadelerini kullandı. Ancak sanık, yine aynı şekilde “Gözüm karardı” yanıtını vermekle yetindi.

Kan donduran cinayetle ilgili davanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde yapılacak.