23 Nisan'da Yozgat’tan Cidde’ye hareket edecek hafızlığını tamamlamış 60 kişilik öğrenci kafilesi hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in desteği ile 12 günlük umre ziyareti yapacak.

Umreye gidecek öğrenciler için Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen seminerde İl Müftüsü Ali Gülden "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti" ve "Yolculuğa Çıkmadan Önce Manevi Hazırlık konularında bilgi verdi.

Seminerde umreye gidecek öğrencilere “Bir Arada Yaşama Bilinci”, “Ana Hatlarıyla Umre Menasiki”, “Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı”, “Hz. Peygamber (SAV), Mescid-i Nebi ve Medine” ve “Kadınlara Özgü Haller” konuları da işlendi.

Seminere katılan öğrencilerin umre ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimlerin verildiğini söyleyen Müftü Gülden, seminere katılan öğrencilerimize ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek, bilgilendirici ve eğitici umre seminerlerinin devam edeceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şevval Umresi tur tarihleri ile başlangıç fiyatları hakkında da bilgi veren Müftü Gülden, başvuru ve kayıt işlemleri için şöyle konuştu; “Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır. Ücretler Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Şubelerinden yatırılabilecektir. Ücretini yatıran umre yolcuları İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir. 2022-2023 yılı umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edeceklerdir. Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir yıl olan pasaport teslim edilecektir. Şevval Ayı Umresi Mekke’de kalış süresi 7-8 gün veya gece, Medine’de ise 3-4 gün veya gece olmak üzere toplam 11 gün olarak planlanmıştır. Şevval Ayı Umresinde 2,3 ve 4 kişilik odalar için kayıt yapılabilecektir. 8’inci Mekke’de Harem’e ulaşım servislerle sağlanacaktır. Medine’de ise oteller Mescid-i Nebevi’ye yürüme mesafesindedir. Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden birine giderek, KonjugeMeningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.” Haber Merkezi