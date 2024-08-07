Şarkıcı Gülben Ergen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferinin ardından sosyal medya üzerinden Ebrar Karakurt'u hedef alan Furkan Bölükbaşı'na tepki gösterdi.

Furkan Bölükbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç, kadın voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” mesajını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Ebrar Karakurt, “Arkadaşlar, kim bu lavuk?” şeklinde bir karşılık verdi.

Ankara Barosu avukatlarından Cemil Çiçek ise, “lavuk” kelimesinin hukuken hakaret sayılmadığını belirten bir açıklama yaptı. Çiçek’in paylaşımını alıntılayan şarkıcı Gülben Ergen, Bölükbaşı’nı işaret ederek “lavuk” dedi.

Sosyal medya üzerinden yaşanan bu tartışma, taraflar arasında gerilimin arttığını gösteriyor.