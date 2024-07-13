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GÜÇLÜ METE KİMDİR?

20 Mayıs 1971 yılında İstanbul'da doğan Güçlü Mete, 1989 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiştir ve ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. Üniversiteden 1993 yılında mezun olan Mete, profesyonel kariyerine medya ve radyo sektöründe devam etmiştir. 2005 yılında, o dönemin popüler radyo kanallarından Radyo Time'da Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır.

2007 yılına kadar Radyo Time'da görev aldıktan sonra, 2013 yılına kadar Alem FM'de "Kripto Odası" programını hazırlayıp sundu. Alem FM'den ayrıldıktan sonra Show Radyo'ya geçti ve burada 2018 yılına kadar "Sarı Tramvay" programını sundu. Güçlü Mete, Kafa Radyo'nun kurucuları arasında yer almakta ve yıllarca sunduğu Kripto Odası programına geri dönmüştür.

GÜÇLÜ METE'NİN AİLE HAYATI VE BOŞANMA SÜRECİ

Güçlü Mete, 27 Nisan 2003 tarihinde Ebru Cündübeyoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Duru adında bir kızları dünyaya geldi. Ancak, çiftin 19 yıl süren evliliği 11 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen tek celselik duruşma ile resmi olarak ayrılan çift, medeni bir şekilde yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde herhangi bir olumsuzluk veya anlaşmazlık yaşanmadan, karşılıklı anlayışla bu kararı aldılar.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde doğdu. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazar olarak tanınan Ebru, diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun kızıdır. Ortaöğrenimini İstanbul ve Adapazarı’nda tamamladı, yükseköğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde gerçekleştirdi. Ebru, 1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldı ve başarılı oldu. Televizyonculuk kariyerine 1993 yılında başladı ve birçok eğlence programında sunuculuk yaptı. Ayrıca, tiyatro ve dizi oyunculuğu kariyerine de sahiptir.