İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, her bir oyun gelecek nesiller, daha iyi bir yaşam ve daha güçlü bir toplum yaratmak için yapılan bir tercih olduğunu kaydetti.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, “Aziz Türk Milleti, ülkemizin demokratik geleceğini şekillendiren önemli bir gün olarak tarihte yerini alacaktır. Oy vererek, ülkemizin yönetimine ve politikalarına dair tercihlerimizi ortaya koyar ve demokratik sürecin işleyişine katkı sağlarız. Her bir oy, gelecek nesiller için daha iyi bir yaşam ve daha güçlü bir toplum yaratmak için yapılan bir tercihtir. Seçim sonuçlarının, ülkemize ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi. Melike Aslı Arslan