“Güçlü Anne Güçlü Çocuk” projesi eğitim programları Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aygül Nalbant ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğretim. Üyesi Ayşe Şener Taplak tarafından hazırlandı.

15-19 Mayıs tarihleri arasında yürütülecek eğitim programlarının açılışı, Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim üyeleri, öğrenciler, anneler ve çocuklarının katılımı ile yapıldı.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Şener Taplak “Annelerin özel çocukları için bir eğitim planladık. Eğitim, toplamda beş gün sürecek. Bu projeyle annelerin çocuklarıyla yaratıcı etkinlikler yapmasını desteklemek, aynı zamanda da annelerin çocuklarında görülen tanımlanmış problemlerle baş etmeleri, stres ve öfke yönetimini geliştirmelerini ve desteklemelerini amaçladık. Çocuk gelişim, cerrahi hemşirelik ve fizyoterapi alanında uzman hocalarımız profesyonel bir şekilde annelerimize eğitimlerle destek olacak. Eğitime katılan her bir annemize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite adına yürütülen projenin oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ: “Ülkemizin yarınları ve geleceği olan sevgili evlatlarımızın yetiştirilmesinde annelerimizin daha bilinçli ve verimli bir şekilde çocuklarına ihtimam göstermeleri ve çocuğun olumlu davranışlarını geliştirmesi adına davranışsal eğitimleri almasını amaçlıyoruz. Annelerimiz, özel çocuklarımızın olumlu davranışlara ne kadar odaklandıklarını, olumsuz davranışları ne kadar öne çıkarttıklarını fark etmeleri, bu davranışlara yönelik uygulanması gereken tekniklerle bu davranışları nasıl genelleyecekleri üzerine psikolojik destekli eğitimler alacaklar. Sizler anne olarak evlatlarınıza hiçbir bedel beklemeden kendinizi yok sayarak her şeyinizle katkı sağlamaktasınız. Bizler ise sizlerin bu fedakârlığına bir nebze olsun destek ve nefes olmak istedik. Bu etkinlikle çocuklarımıza yönelik farkındalık oluşturacak önemli kazanımlar sağlayacaksınız. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin üniversitemiz adına devam edeceğini belirtmek isterim. Çocuklarımız güçlü olursa, annelerimiz güçlü olursa yarınlarımız çok daha güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eğitime katılan annelerle bir süre sohbet ederek, anneler günü dolayısıyla kendilerine karanfil takdim etti. Haber Merkezi