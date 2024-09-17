Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun etkisiyle geçim sıkıntısının derinleştiği günlerde, telefon ve internet gibi temel hizmetlerin fiyatlarındaki artışlar, faturalarda dramatik yükselmelere yol açtı.

Son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, #OperatörSoygunu etiketi altında yoğun bir şekilde tartışılmakta. Birgün gazetesinin haberine göre, bu zamların etkileri vatandaşların cebini oldukça yakından etkiliyor. Örnek olarak, bir kullanıcı 235 TL olarak ödeyeceği faturanın yeni tarifeyle 814 TL'ye çıktığını, başka bir kullanıcı ise haziran ayında 265 TL ödediği faturasının ağustos ayında 1200 TL'ye yükseldiğini bildirdi.

GSM operatörlerinin, mevcut sözleşmesi sona eren kullanıcılara sunduğu yeni teklifler de büyük tepki çekiyor. Birçok kullanıcı, "Her yıl operatör değiştiriyoruz. Yeni müşterilere 200 liraya sunulan bir paketi, mevcut müşterilere 600 liraya veriyorlar. Bu durum, mevcut müşterilere yönelik açık bir haksızlık" ifadelerini kullanarak, yüksek fiyat artışlarına karşı tepkilerini dile getiriyor.

Sosyal medyada yer alan diğer yorumlarda, operatörlerin sunduğu "size özel kampanya" adı altındaki tekliflerin yanıltıcı olduğu vurgulanıyor. Kullanıcılar, kampanya fiyatlarının sadece ilk 3 ay için geçerli olduğunu, sonrasında ise çok daha yüksek ücretlerin talep edildiğini belirterek, bu tür kampanyaların şeffaflık ve düzenleme eksikliği taşıdığını ifade ettiler.

Birçok vatandaş, bu durumun daha geniş çaplı düzenlemeler gerektirdiğini ve tüketici haklarının korunması adına yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Kamuoyunun ve sosyal medyanın geniş yankı uyandırdığı bu konunun, ilgili otoriteler tarafından dikkate alınarak çözüme kavuşturulması bekleniyor.