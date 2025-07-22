Sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılan ve memur adaylarının yoğun ilgisini çeken bu iddialar, Bakanlığın personel planlaması konusundaki beklentileri artırdı. Ancak söz konusu alımla ilgili henüz resmî bir ilan ya da doğrulama bulunmuyor.

Kamu Personel Genel Müdürlüğü (PGM) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde çeşitli pozisyonlara yönelik personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Şu anda, ilgili kadroların belirlenmesi ve Maliye Bakanlığı ile gerekli izin süreçlerinin yürütüldüğü ifade ediliyor. Planlamaya göre, söz konusu alımlar kapsamında yurt yönetim memuru, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, büro memuru ve çeşitli destek kadrolarına yönelik istihdam sağlanması öngörülüyor.

“5 Bin Kişilik Alım Çok Yakında Gerçekleşebilir”

Memur Birliği Kurucu Başkanı Şakir Artiş, yaptığı son açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üst düzey yöneticileriyle doğrudan görüştüğünü belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Artiş, “Bakanlığın ciddi personel ihtiyacı olduğunu, ancak Maliye Bakanlığı’ndan onay beklenen kadro sayısının henüz tam olarak netleşmediğini öğrendik. Görüştüğümüz kaynaklar, yaklaşık 5 bin kişilik bir alımın çok yakın zamanda yapılabileceğini belirtti” dedi.

Artiş ayrıca, bu alım sürecinde ağırlıklı olarak güvenlik görevlisi pozisyonlarının ön planda olacağını, antrenör kadrolarına yönelik bir alımın ise bu etapta yer almayabileceğini ifade etti. Bununla birlikte, 2026 yılı için ek bir personel alımı talebinin daha gündemde olduğuna dair bilgiler paylaştı.

Bakanlıkta Kulis Hareketliliği

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik kulis bilgileri de kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı kaynaklar, mevcut bakanın görevden ayrılabileceğine dair iddiaların kulislerde konuşulduğunu öne sürüyor. Ancak bu konuda da henüz resmî bir açıklama yapılmış değil.

Adaylar İlan Tarihini Bekliyor

Memuriyet hayali kuran binlerce aday ise gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek resmî ilana çevirmiş durumda. Alımın kesinleşmesi ve ilan tarihinin belirlenmesi halinde, başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

GSB'den yapılacak resmî duyurular, Resmî Gazete ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek.