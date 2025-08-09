Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme sonrasında başvuru yapmak isteyenler kadro ve kontenjan dağılımını araştırmaya başladı. Peki, başvurular ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev alacak toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, 2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik), bin 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere farklı alanlarda istihdam sağlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı araştırılmaya başlandı. Alımlarda 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınacak.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?

Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

GSB Personel Alımı Kadro Ve Kontenjan Dağılımı 2025

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) bin 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak.