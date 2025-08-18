Hükümetle yağılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine sendikal haklarını kullanan kamu görevlilerine TCDD ve PTT 'eylem yasağı' koydu. Genel müdürlüklerinden gönderilen yazıda iş bırakma eylemine katılacak personeller hakkında işlem yapılacağı açıklandı.

Personele Uyarıda Bulundu

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini yetersiz bulan sendikalar, bugün iş bırakma ve miting kararı aldı. Ancak kamu kurumları, eyleme katılacak personele yönelik yaptırım uyarısında bulundu.

Hükümetin Teklifi Reddedildi

Kamu İşveren Heyeti, ilk toplantıda 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2027’nin her iki döneminde ise yüzde 4’er zam teklif etmişti. Bu teklif sendikalar tarafından reddedilmişti. İkinci görüşmede ise taban aylıklara 1000 lira ek artış önerildi ancak konfederasyonlar bu teklifi de kabul etmeyerek iş bırakma ve miting kararı aldı.

Resmi Yazı Gönderildi

Eylem kararı sonrası TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT Genel Müdürlüğü, kurum personeline gönderdiği yazılarda 18 Ağustos 2025’te yapılacak iş bırakma eylemine kesinlikle katılmamaları gerektiğini duyurdu. Yazılarda, kamu hizmetinin aksamaması için tüm çalışanların görev başında olması gerektiği vurgulandı.

İşleme Tabi Tutulacaklar

Her iki kurumun da personele ilettiği yazıda, iş bırakma eylemine katılanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin işlemleri başlatılacağı belirtildi. Ayrıca yöneticilerin çalışanları yakından takip ederek eyleme katılanların tespitini yapacağı ifade edildi.