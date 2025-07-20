Gram altın geçtiğimiz hafta boyunca 4.300 – 4.370 TL bandında hareket etti. Hafta içinde birkaç kez 4.400 TL’yi zorlayan fiyatlar, kalıcı bir yükseliş sağlayamadı. Bu durum, yatırımcının temkinli pozisyon aldığını ve piyasanın yön arayışını sürdüğünü gösteriyor.

Ekonomistler, dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişin gram altına destek verdiğini, ancak ons altındaki kararsız seyrin yukarı yönlü atakları sınırladığını belirtiyor.

Fed Etkisi ve Küresel Gelişmeler Yakından İzleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, küresel altın piyasasını doğrudan etkiliyor. Temmuz ayı içinde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve faiz kararları, ons altın fiyatlarında ani hareketlere neden olabilir.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatların yönünü etkileyen diğer bir unsur. Özellikle Çin'deki ekonomik yavaşlama sinyalleri ve Orta Doğu'daki gerginlikler, güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.