Saat 09.25 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 4.312 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 7.223 liradan, cumhuriyet altını ise 29.140 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yüzde 0,5 düşüşle 3.330 dolar seviyesine geriledi.

Piyasalarda temkinli hava sürerken, özellikle ABD kaynaklı siyasi gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların yön bulmasında etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdığı gözlemleniyor.