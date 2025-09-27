İç ve dış piyasalarda altın fiyatlarındaki değişim, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve küresel ekonomik beklentilerin etkisiyle değerli metallerdeki yukarı yönlü seyir sürüyor.

27 Eylül 2025 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları ise şöyle şekillendi:

Altın Cinsi Satış Fiyatı

Gram Altın 5 bin 025,55 lira

Çeyrek Altın 8 bin 478,00 lira

Yarım Altın 16 bin 967,00 lira

Tam Altın 33 bin 774,91 lira

Cumhuriyet Altını 33 bin 804,00 lira

Gremse Altın 84 bin 696,29 lira

Ons Altın 3 bin 760,45 dolar