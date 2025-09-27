İç ve dış piyasalarda altın fiyatlarındaki değişim, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve küresel ekonomik beklentilerin etkisiyle değerli metallerdeki yukarı yönlü seyir sürüyor.
27 Eylül 2025 Cumartesi gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları ise şöyle şekillendi:
Altın Cinsi Satış Fiyatı
Gram Altın 5 bin 025,55 lira
Çeyrek Altın 8 bin 478,00 lira
Yarım Altın 16 bin 967,00 lira
Tam Altın 33 bin 774,91 lira
Cumhuriyet Altını 33 bin 804,00 lira
Gremse Altın 84 bin 696,29 lira
Ons Altın 3 bin 760,45 dolar
Kaynak: Haber Merkezi