Türkiye'de gram altın alım ve satımında güveni artırmak için önemli bir adım atılıyor. Sahte altın ve altın hırsızlığı vakalarının artmasıyla birlikte, Darphane tarafından yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Artık altınların üzerinde özel bir kod bulunacak.

Son dönemde artan sahte altın ve altın hırsızlığı vakalarına karşı önemli bir önlem alınıyor. Darphane, her bir gram altını benzersiz bir kodla izleyecek. Bu sayede sahte altın piyasasında daha fazla güven ve şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Altın alım-satım işlemlerinde güven sorununun üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.

Haber, gram, çeyrek ve yarım altın sahipleri için önemli bir gelişmeyi duyuruyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, altın sahipleri için zorunlu olacak ve sahteciliğe karşı güçlü önlemler içerecek yeni sistem için adımlar atılıyor.

Yeni sistemin işleyişi şu şekilde olacak: Her gram altın, Darphane tarafından verilen özel bir kod ile takip edilecek. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini içerecek. Altınlar sertifika ve özel ambalaj içinde satılacak. Bu kod sayesinde altının orjinalliği ve geçmişi kolayca kontrol edilebilecek. Yeni sistem, bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Ancak kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi cumhuriyet altınları bu sistem dışında kalacak.

Yeni sistemin getirdiği avantajlar arasında sahte altın üretimi ve satışının engellenmesi, altın piyasasında daha fazla güven ve şeffaflık sağlanması bulunuyor. Yatırımcılar ve tüketiciler altın alım-satımlarını daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, yeni sistem sadece altın için değil, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler için de geçerli olacak. Bu sayede, bu madenlerin de sahteciliği engellenerek, piyasada daha fazla güven ve şeffaflık sağlanacak.