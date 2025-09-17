Küresel piyasalarda gözler, yarın açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya uyarılarda bulundu. Memiş, yıl başından bu yana altının gösterdiği hızlı yükselişe dikkat çekerken, alım için doğru zamanın henüz gelmediğini söyledi.

2025 yılında gram altın, yılbaşındaki 3.500 lira seviyesinden 5.010 liraya yükseldi. Bu artış, yatırımcısına 9 ayda 1.960 lira kazandırdı. Ons altın ise 2.623 dolardan 3.700 dolara çıkarak yüzde 41 getiri sağladı.

Gümüş, altından daha iyi performans göstererek yılbaşında 32,88 liradan 56,41 liraya yükseldi ve yüzde 71 kazandırdı. Memiş, “Ocak ayında 10 bin lira altına yatıran 19.600 liraya ulaştı. Gümüşe yatıran ise 23.530 liraya çıktı” diyerek durumu örnekledi.

Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve merkez bankalarının faiz indirimleri altını destekleyen başlıca etkenler oldu. Memiş, altının enflasyona karşı yatırımcıyı koruyan en etkili araç olduğunu belirtti. Son haftalarda gram altın yurtiçinde 5.000 lirayı gördü.

Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi piyasalar hareketli. Memiş, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle sürecin başlayacağını ve kararın piyasalara önceden yansıdığını söyledi.

Memiş, “Şu anda altın almak için acele etmeyin, kar satışlarını bekleyin” uyarısında bulundu. Gram altında önce 4.900-4.800 lira düzeltmesi bekleniyor. Bu seviyelerden sonra 5.200 lira ilk hedef olarak öne çıkacak.

Memiş, 2026 yılında gram altın için 6.350 lira, ons altın için 4.250 dolar öngördü. Düşük faiz ve ucuz doların altın trendini destekleyeceğini söyledi.

Memiş, Euro/dolar paritesinde 1.1864 seviyesinin yüksek olduğunu, 1.1580 desteğinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Dolar/TL için yıl sonu beklentisi 43,80-45 aralığında. Borsada ise endeksin yıl sonunda 11.812 puana ulaşabileceğini ifade etti.