Ons altın, 2 bin 230 dolar seviyeleriyle rekor kırmaya yaklaşırken, gram altın da 4 bin lira sınırına yaklaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın, son dönemde artan küresel ticaret belirsizlikleri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle güvenli liman olarak tercih ediliyor. Ons altın fiyatı, dün 2 bin 230 dolar seviyesini test ederek, tarihsel zirvesine oldukça yakın bir işlemde bulundu. Özellikle, 2025 yılı beklentileriyle birlikte altının ons fiyatı, yılbaşından bu yana yüzde 23'lük bir artış gösterdi. Bu artış, yatırımcıların ekonomik belirsizliklerden korunma isteğini pekiştiriyor.

TRUMP’IN EK VERGİ AÇIKLAMALARI ALTIN PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda teknoloji ürünleri ve otomobiller üzerine uygulanan ek vergiler konusunda değişiklik sinyalleri verdi. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamalarda, otomobil üreticilerinin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki parçalara yöneldiğini, bu sebeple bir süreliğine üretim süreçlerinin aksamış olabileceğini belirtti. Başkan, bu durumun geçici olduğunu ve otomobil sektörüne yardımcı olabilecek düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ALTIN FİYAT TAHMİNLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Küresel finans kuruluşları, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini revize etmeye devam ediyor. Goldman Sachs, 2025 yılı için altın fiyat tahminini, ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. Goldman Sachs, 2025 yılı için hedef fiyatını 4 bin dolar olarak belirlerken, UBS yıl sonu altın tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank ise 3 bin dolara çekti.

Yatırımcılar, özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına nasıl bir yön vereceğini merakla bekliyor. Yılbaşından bu yana artan enflasyon ve resesyon endişeleri, Fed'in faiz politikaları konusunda ipuçları arayışını yoğunlaştırıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Başkan Trump'ın tarifelerinin yürürlükte kalması durumunda, faiz oranlarının yakın bir zamanda düşürülmesi gerekebileceğini belirtti.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda faiz indirimi sinyalleri aranacak. Piyasalar, yıl sonuna kadar toplamda 86 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlıyor. Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

GRAM ALTIN FİYATI 4 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiledi. Ons altının fiyatındaki artışa paralel olarak, gram altın 3 bin 948 lira seviyelerinden işlem görmeye başladı. Çeyrek altın ise 6 bin 475 lira civarından alıcı buluyor. Altının ons fiyatındaki yukarı yönlü hareket ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, altına olan talebin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.