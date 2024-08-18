Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı lacivertliler, 2-0'lık skorla üstünlüğü elde etti. Ancak maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar, mücadeleyi gölgede bıraktı.

Maçın ikinci yarısının başlamasından kısa bir süre sonra, stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarlar için Başkan Ali Koç, deplasman tribününe giderek taraftarlarına destek verdi. Ancak bu hamle, Göztepeli taraftarların tepkisini çekti. Koç'un tribüne gitmesiyle birlikte Göztepe taraftarları sahaya su şişeleri atarak protestolarını gösterdi.

Bu esnada Ali Koç ve ekibi, polis eşliğinde soyunma odasına doğru ilerlerken bir taraftar tarafından itildi ve Ali Koç yere düştü. Yaşanan kargaşa nedeniyle oyun kısa bir süreliğine durduruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sorun hızla çözülerek maç kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe’nin ilk yarıda bulduğu gollerle öne geçtiği mücadelede yaşanan bu talihsiz olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.