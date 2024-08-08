Gözde Şeker, deneyimli bir gazeteci, televizyon haber sunucusu ve editördür. 1987 yılında İstanbul'da doğan Şeker, medya kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Eğitimine Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nde başlamış, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 16 yaşında CNN Türk Ekonomi Servisi'nde stajyer olarak başlayan Gözde Şeker, burada ekonomi muhabiri olarak 5 yıl görev yaptı. CNN Türk'teki başarısının ardından, TRT Türk'ün kuruluş sürecine katkıda bulunmuş ve Bosna-Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurarak 4 yıl bu görevde bulunmuştur. Ardından Tunus'ta TRT Türk Tunus temsilciliğini hayata geçirmiştir.

TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra, Habertürk'e geçerek burada çeşitli kuşaklarda sunuculuk yapmış ve Dış Haberler Müdürü olarak görev üstlenmiştir. 2018 yılının Ekim ayından itibaren Haber Global'de hafta sonu haber sunuculuğu yapmaktadır.

Gözde Şeker, şu anda hafta içi her gece 00:00'da "Gözde Şeker ile Gece Ajansı" programını sunmakta ve hafta içi Ana Haber bülteninin editörlüğünü yürütmektedir.