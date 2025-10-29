Gözde Akpınar, hem dev bir şirketi yönetme başarısıyla hem de kurduğu dijital yayın platformu GAİN TV ile dikkat çeken bir iş insanıdır.

Gözde Akpınar Kimdir?

Gözde Akpınar, güçlü akademik eğitimi ve köklü aile geçmişiyle tanınmaktadır.

1980 yılında İstanbul’da doğan Akpınar, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Lise eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamlayan Akpınar, Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-İktisat bölümünde alarak eğitimini İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’ın tek kızıdır.

Kariyeri ve Filli Boya Süreci

Akpınar, henüz 25 yaşındayken aile şirketinin başına geçmek zorunda kalmış ve şirketi önemli bir başarıya taşımıştır.

2003 yılında aile şirketi Filli Boya’da (Betek Boya) çalışmaya başlamıştır.

2005 yılında babası Celal Akpınar’ın vefat etmesiyle, henüz 25 yaşındayken dev bir şirketin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır.

İlk başta şirketin yönetimini deneyimli yöneticilere bırakmış, 2008 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Şirketi yönetiminin yanı sıra Bilim Kampı ve Kadın Ustalar gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor.

GAİN TV'yi Ne Zaman Kurdu?

Gözde Akpınar, Filli Boya'daki başarılarının ardından dijital dünyaya odaklanmıştır.

Akpınar, dijital yayıncılığı "gönlümde yatan iş" olarak tanımlamış ve sosyal sorumluluk projelerine devam etmiştir.

31 Aralık 2021 tarihinde GAİN TV dijital yayın platformunu kurarak Türkiye'nin medya sektörüne önemli bir giriş yapmıştır.

Gözde Akpınar Evli mi

Gözde Akpınar, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih etse de, hakkındaki bazı bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

Gözde Akpınar'ın Hüseyin Sezgin ile evli olduğu biliniyor.

Akpınar'ın bir kız çocuğu annesi olduğu biliniyor.

Boşanma sürecinin ardından Mehmet Aslantuğ’un ismiyle anılmış, ancak Akpınar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak "Hayatımda kimse yok, çıkan haberler asılsızdır" mesajını verdi.

Serveti Ne Kadar?

Gözde Akpınar, Filli Boya gibi büyük bir sanayi kuruluşunun sahibi olması ve sonrasında GAİN TV gibi bir dijital platform kurması nedeniyle serveti merak edilen isimlerdendir.

Gözde Akpınar'ın servetinin elli ila yüz milyon dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.