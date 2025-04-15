Soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyon, kamuoyunun dikkatini Gül’ün geçmişi ve kariyerine çevirdi. Peki, Fidan Gül kimdir?

FİDAN GÜL KİMDİR?

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne başladı ve 2001 yılında mezun oldu.

2001-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında tezsiz yüksek lisans (pedagojik formasyon) programını tamamladı. Aynı dönemde Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak görev yaptı.

Eğitimine 2012-2013 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezsiz yüksek lisans yaparak devam etti.

KARİYERİNE EĞİTİMLE BAŞLADI, YEREL YÖNETİMDE YÜKSELDİ

2002-2014 yılları arasında İstanbul’un Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde çeşitli özel okul ve dershanelerde eğitim yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve başlayan Gül, 2017’de aynı belediyede Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne atandı.

Ekim 2023’te Beylikdüzü Belediyesi Kreşler Müdürü olarak görev alan Gül, Mayıs 2024’te Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fidan Gül, Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal alım ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve Gül’ün durumuna ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.