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Göz sağlığınızı etkileyebilecek bir durum olan göz taşları, sadece böbreklerde değil, gözlerde de karşımıza çıkabilir. Her 10 kişiden 1'inde görülen bu sorun, düzensiz yaşam tarzı, sigara ve alkol kullanımı, yetersiz su ve meyve tüketimi gibi faktörlerle ilişkilendirilebilir.

Göz taşı, kalsiyum ve lökosit birikintilerinden oluşan "konkresyon" adı verilen yapıları içerir. Özellikle düzensiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı, şeker hastalığı gibi durumlar göz taşının oluşumunu tetikleyebilir.

Göz taşı belirtileri arasında yanma, batma, kızarıklık, kaşıntı, göz içinde yabancı cisim hissi ve göz kapaklarında şişlik bulunmaktadır. Göz muayenesi sırasında, detaylı bir kontrol ile taşlar tespit edilebilir. Bu taşlar özel bir aparat kullanılarak temizlenir ve uygun göz damlaları ile tedavi tamamlanır.

Tedavi edilmeyen göz taşları, kronik tahrişe ve enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle, gözlerdeki rahatsızlıkların tedavi edilebilmesi için düzenli göz muayeneleri önemlidir.