Peki, hangi besinler göz sağlığını korumaya yardımcı olur?

Havuç

Havuçlar, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten sayesinde nesillerdir göz sağlığı için ünlüdür.

Havuç, retinayı zararlı ışıktan koruyan bir pigment olan lutein de içerirler.

Ispanak

Bu yapraklı yeşillik, gözlerde yüksek konsantrasyonlarda bulunan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir.

Bu bileşikler zararlı mavi ışığı filtreler ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu geciktirir.

Kabak Çekirdeği

Genellikle göz ardı edilen kabak çekirdeği, çinko açısından zengin bir kaynaktır.

Bu mineral, A vitamininin karaciğerden retinaya taşınmasında ve burada gözleri koruyan pigment olan melanin üretimine yardımcı olmasında hayati önem taşır.

Bu çekirdekleri bir tutam tuzla kavurmak, onları çıtır çıtır ve sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir.

Domates

Domatesler sadece salatalara lezzet katmaz.

Retinayı ve lensi ışık kaynaklı hasarlardan koruyan bir antioksidan olan likopen içerirler. Hafifçe pişirmek likopen emilimini artırır.

Bu yüzden o ekşi domates körisi gözlere beklenenden daha fazla fayda sağlıyor olabilir.