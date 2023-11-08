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Göz kanlanması, gözlerin beyaz kısmının kırmızılaşması veya kan damarlarının genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun birçok farklı nedeni olabilir.

Göz Kuruluğu: Gözlerin yeterli miktarda gözyaşı üretmemesi veya gözyaşının kalitesinin düşük olması durumunda gözler kuruyabilir ve bu durum göz kanlanmasına neden olabilir.

Alerjiler: Polen, toz, hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak gözlerde alerjik reaksiyonlara ve buna bağlı olarak kanlanmaya neden olabilir.

Göz Enfeksiyonları: Virüsler, bakteriler veya mantarlar nedeniyle ortaya çıkan göz enfeksiyonları da göz kanlanmasına yol açabilir.

Göz Yaralanmaları: Göze gelen travmalar, kesikler veya yabancı cisimlerin batması gibi durumlar gözde kan damarlarının genişlemesine ve kızarmasına neden olabilir.

Göz Yorgunluğu: Uzun süre bilgisayar kullanma, kitap okuma veya yoğun göz kullanımı göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu durumda gözlerdeki kan damarları genişler ve gözler kanlanır.

Göz Tansiyonu: Göz içi basıncının artması sonucu ortaya çıkan glokom, göz kan damarlarının genişlemesine ve göz kızarmasına neden olabilir.

Kontakt Lenslerin Kullanımı: Yanlış takılan, temizlenmeyen veya uygun şekilde kullanılmayan kontakt lensler gözlerde tahrişe ve kanlanmaya yol açabilir.

Göz kanlanması genellikle zararsız ve geçici bir durum olmasına rağmen, gözde ağrı, hassasiyet, görme kaybı, iltihaplanma veya sürekli ve şiddetli kanlanma gibi belirtiler varsa bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Bu belirtiler altında yatan daha ciddi bir durumu gösterebilir ve uygun tedavi gerektirebilir.