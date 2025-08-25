Kararın gerekçesi açıklanmazken, kullanıcılar hem mobil uygulamaya hem de azarlive.com adresine ulaşamıyor.

Güney Kore merkezli Hyperconnect tarafından geliştirilen ve dünya genelinde 230 ülkede hizmet veren Azar uygulaması, Türkiye’de erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Genç kullanıcılar arasında yaygın olarak kullanılan uygulama, rastgele görüntülü sohbet imkânı sunuyordu.

Mahkeme Kararıyla Durduruldu

T24’ün aktardığına göre, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararıyla azarlive.com alan adına erişimi durdurdu. Kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kullanıcılar Tepkili

Google Play ve App Store üzerinden hâlâ indirilebilir olan uygulama, Türkiye’deki kullanıcılar için artık çalışmıyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı erişim engeline tepki gösterirken, Azar’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu Benzeri Yasaklar Artıyor

Azar, son dönemde Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord, Wattpad, Roblox gibi platformların arasına katıldı. Bu durum, dijital platformlara yönelik denetimlerin sıklaştığını gösteriyor.