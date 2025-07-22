Üstlerinde emniyet kemeri bulunan 2 işçi, metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

Olay, Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde yer alan Damla Elit Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dış cephe tadilatı için asma iskelede çalışan 2 işçinin bulunduğu iskelenin halatlarını hareket ettiren motorun kayışı aniden koptu. Bu durum iskelede bulunan işçilerin kontrolsüz şekilde boşluğa sarkmasına neden oldu.

kattaki işçiler, iskeleyle birlikte metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi yaşarken, üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde asılı kalarak faciadan kurtuldu. Olay anında büyük panik yaşayan işçiler, çevredeki diğer çalışanlar ve vatandaşlar tarafından hemen fark edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, asılı kaldıkları iskelenin güvenli hale getirilmesinin ardından dikkatlice aşağı indirildi. Sağlık durumları kontrol edilen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer iş güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar, asma iskelelerde kullanılan ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasının ve işçilerin emniyet kemeri gibi koruyucu donanımları eksiksiz kullanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.