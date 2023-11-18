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Ailesi ile birlikte Trabzon’dan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen görme engelli Sümeyra Aşkar, Kapadokya’yı yeşillikler ve ağaçlar içinde hayal ettiğini söyledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan görme engelli Sümeyra Aşkar ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezdi. Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Sümeyra’ya annesi ve babası eşlik etti. Sümeyra’nın annesi ve babası gördükleri her şeyi tek tek Sümeyra’ya anlatırken, Sümeyra’da anne ve babasının gözünden Kapadokya’yı görme ve tanıma fırsatı buldu. Kapadokya’nın çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Sümeyra Aşkar hiç görmediği Kapadokya’yı yeşillikler içinde bir yer olarak anlattı.

Aşkar “Buraları gezince beklediğimden çok daha iyi bir yer olduğunu anladım. Aslında bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Kapadokya temiz bir memleket, temiz havalı. Kapadokya peribacaları ve yeşillikleri ile dolu. Çok sayıda ağaçlar var. Tarihi kaleleri ile özel ve güzel bir yer. Uçan balonları var. Uçhisar kalesine çıkarken de her hangi bir tedirginlik yaşamadım. Merdivenleri çok güzel, bu nedenle Kapadokya’nın zirvesine kadar çıktım” şeklinde konuştu.