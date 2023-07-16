Erzurum Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için akıllı baston üretimine başladı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilim Erzurum’da kurulan atölyede çalışmalara başlayan mühendis ve yazılımcılar, akıllı baston tasarladı.

“Akıllı Beyaz Baston Projesi” adı verilen çalışmada aylardır yazılım üzerinde çalışan mühendisler, yerli deneyap kartlarıyla projeyi geliştirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına yeni bir projeye başladıklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Teknoloji yatırımımız Bilim Erzurum’daki mühendis ve yazılımcılarımız, Aile ve Engelli Hizmetleri birimimizle ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Teknik altyapısı tamamlanan projemizle birlikte seri üretime başlayacağız. Böylelikle şehrimiz ve ülkemizdeki engelli kardeşlerimizi akıllı bastonlarla tanıştıracağız ve kardeşlerimizin günlük hayattaki yaşamalarını daha da kolaylaştıracağız. Bu arada akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlarımız önlerine çıkan engelleri artık sesli ve titreşimli uyarı sistemi ile fark edecek. Yerli üretim sistemiyle tamamlanan akıllı bastonlarımız Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından görme engelli kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtılacak.” İGF