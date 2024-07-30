Yozgat İlim Yayma Cemiyeti tarafından okulların yaz tatiline girmesi ile Eğitim Merkezi ve Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu’nda gerçekleştirilen Yaz Okulu’nda öğrenciler alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimler aldılar. İYC Yaz okuluna katılan çocukların güzel alışkanlıklar kazanmakla birlikte boş zamanlarını eğlenerek öğrenme ortamına dönüştürmek hedeflendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda düzenlenen yılsonu etkinliğine, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Ailve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Defterdar Yüksel Enoğlu, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Kocakaya, İYC yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

125 ÖĞRENCİ KATILDI

Yaz Okulu’na devam eden öğrenciler tarafından okunan Kur’an-Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkan Yardımcısı Veysel Çekerek, İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulu Programının 5 hafta devam ettiğini belirterek, Yaz Okulunu 10 öğretmen, 5 yardımcı personel ve 125 öğrenci ile tamamladıklarını söyledi.

Yaz okulunda kendilerine emanet edilen çocuklara dini, ahlaki ve sosyal anlamda faydalı olmaya gayret gösterdiklerine değinen Çekerek, Eğitim Merkezi ve Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu’nda yaz okulunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yaz okuluna yoğun talep aldıklarını vurgulayan Çekerek,

Eğitim Merkezi’nin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle farklı bir okulda da yaz okulunu düzenlediklerinin altını çizdi. Çekerek, gelecek yıl Yaz Okulunu çok daha büyük ve bütün imkanların olduğu tek bir yerde yapmayı planladıklarını kaydetti.

2013 YILINDA KURULDU

Çekerek, İlim Yayma Cemiyeti’nin adından da belli olacağı üzere amacının geleceğin teminatı olan ilim irfan sahibi aydınlık nesilleri yetiştirmek olduğunu aktardı. İlim Yayma Cemiyeti’nin 1951 yılında Türkiye’nin ilk kamu yararına kurulmuş bir cemiyet olduğunu hatırlatan Çekerek, ‘’Yozgat’ta da 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetimizi kurduk. Yozgat’ta eğitim merkezi, erkek öğrenci yurdu olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirdik. 80 kişilik Eğitim Merkezimizde öğrencilerimize eğitimler verirken, 130 kişilik Yurdumuzda da halka açık sohbetler gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

MARİFET OKULU DEVAM EDİYOR

İlim Yayma Cemiyeti’nin Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik verdiği eğitimlerin eğitim öğretim döneminin başlaması ile devam ettiğini hatırlatan Çekerek, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde öğrencilere Marifet Okulları adı altında eğitimler verdiklerini kaydetti.

Çekerek, “Eğitim merkezimizde ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerine yönelik Marifet Okulu Projemizi 4 senedir ortalama 40-50 öğrenci sayısıyla hafta sonu öğle saatlerine kadar; cumartesi günleri kız öğrencilerimize, Pazar günleri ise erkek öğrencilerimize dini, ahlaki, milli değerler ile sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetler içeren programlarımız devam etmektedir. Eğitim Merkezimizde 80- 90 öğrencimiz dolu dolu bir eğitim görmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde ilim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi ve Yozgat Şubesi olarak gerekli hazırlıkları yaparak eğitime vermeye hazırız. Burada yaz okuluna gelen çocuklarımızı, siz velilerimizin de gayretleriyle okul döneminde de Marifet Okulumuza bekliyoruz.

PROJELER DEVAM EDECEK

İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik Fatih Medreseleri Sahn-ı Seman projemiz; 25-30 öğrencimizle 1. Sınıfa, 25-30 öğrencimizle 2. sınıfa devam ettik ve bu sene de projemize devam edeceğiz.

Ayrıca üniversitemizin bütün fakültelerindeki öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek, onların bilgi, kültür ve ilmi faaliyetlerini geliştirmeye yönelik Lisans Akademi Projemizi 30-35 öğrencimizle 1. yılımızı tamamladık ve 2. yılımıza da daha iyi bir hazırlıkla başlayacağız.

Tamamen gönüllüler hareketi olan ve sadece çocuklarımızın yetişmesi için çalışan cemiyetimiz siz değerli velilerimiz ve gönüldaşlarımızın maddi ve manevi destekleri ile hizmetlerine devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Programın son bölümündü öğrenciler hazırladıkları gösteriler izlendi. İlahiler ve şiirler dinletisi okuyan çocukların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Program sonrasında Yaz Okuluna katılan çocuklara katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.