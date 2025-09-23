Henüz 14 yaşında ama madalya koleksiyonu şimdiden Avrupa’yı aşıyor. Masa tenisinin genç yıldızı Görkem Öçal, şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Görkem Öçal Kimdir?

Milli masa tenisçisi Görkem Öçal, Türk masa tenisinin yükselen yıldızları arasında gösterilen, henüz çok genç yaşta uluslararası arenada adından söz ettiren bir sporcu. 2011 doğumlu olan Görkem, Adana merkezli Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü'nde yetişti. Antrenörlüğünü aynı zamanda babası olan Gökmen Öçal yürütüyor. Masa tenisine beş yaşında başlayan Görkem, teknik gelişimini ve mental dayanıklılığını çok küçük yaşlardan itibaren sistemli bir şekilde geliştirdi.

Parlayan Yetenek

Görkem Öçal, bugüne kadar katıldığı uluslararası organizasyonlarda büyük başarılar elde etti. Özellikle 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde altın madalya kazanması, onu Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline getirdi. Şubat 2024’te Katar’da düzenlenen WTT Gençler Contender Doha turnuvasında, 15 yaş altı çiftler kategorisinde Kenan Kahraman ile birlikte şampiyon olarak büyük alkış aldı.

Avrupa’da Madalya Yağmuru

Türk masa tenisinin genç yıldızı Görkem Öçal, 23 Kasım’da Romanya’da start alacak ITTF Dünya Gençler Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Hem bireysel hem de takım kategorilerinde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 14 yaşındaki milli sporcu, sezon boyunca elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü’nün altyapısında yetişen Görkem, 2024 yılı boyunca uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attı.

Şubat ayında Katar'da düzenlenen WTT Gençler Contender Doha turnuvasında, 15 yaş altı çiftler kategorisinde Kenan Kahraman ile birlikte birincilik kürsüsüne çıktı.

Temmuz ayında Çekya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ise bireysel ve takım maçlarında gümüş, çiftlerde ise bronz madalya kazanarak Avrupa’nın zirvesine göz kırptı.

Aynı ay Kuzey Makedonya’daki 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde tek erkeklerde bronz madalya kazanarak Türk masa tenisinin yükselen değeri olduğunu bir kez daha kanıtladı.