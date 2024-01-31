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Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2 bin 947 lira, sandık memurlarına 2 bin 88 lira, partili üyelere bin 44 lira ve bina sorumlularına 2 bin 936 lira ücret ödenecek.

Sandık görevlilerinin ücretleri, memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. 2024 yılı için memur maaş katsayısı 0,364642 olarak belirlendi. Bu katsayı, sandık görevlilerinin ücretlerine de yansıtıldı.

Sandık kurulu başkanları, seçim sürecinin başından sonuna kadar sorumluluk üstlendikleri için diğer görevlilere göre daha yüksek ücret alıyorlar. Sandık memurları ise seçim günü ve seçimden sonraki gün görev yapıyorlar. Partili üyeler ise seçim günü sandık başında hazır bulunarak oyların sayımına yardımcı oluyorlar. Bina sorumluları ise sandık kurulunun görev yaptığı binanın güvenliğinden sorumlu oluyorlar.

Yerel seçimler, Türkiye’nin en önemli siyasi etkinliklerinden biri. Bu nedenle, seçim güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Sandık görevlilerinin ücretlerinin belirlenmesi, seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacak.

Yerel seçim görevlilerinin ücretlerini alabilmeleri için yapmaları gerekenler şunlar:

Sandık görevlileri, ücretlerini alabilmeleri için aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekiyor, Seçim gününde sandık başında hazır bulunarak görev yapmaları gerekiyor. Seçim günü sonunda sandık sonuç tutanağını imzalamaları gerekiyor, Seçim sonuç tutanağını ilçe seçim kuruluna teslim etmeleri gerekiyor, İlçe seçim kurulundan görev ücreti ödeme belgesi almaları gerekiyor. Görev ücreti ödeme belgesini banka şubesine ibraz ederek ücretlerini almaları gerekiyor.